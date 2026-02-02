В Анапе задержали мужчину, стрелявшего из пистолета в торговом центре

Житель Анапы, устроивший стрельбу из светошумового пистолета в одном из городских торговых центров, может лишиться свободы на срок до семи лет, передает пресс-служба полиции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент со стрельбой произошел в Анапе в конце января. Согласно сведениям полиции, между двумя посетителями торгового центра на улице Горького завязался конфликт, и в разгар ссоры 40-летний анапчанин совершил выстрел вверх из светошумового пистолета. В результате случившегося никто не пострадал.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В полиции Анапы подчеркнули, что в ходе дальнейшего разбирательства после задержания житель города признался в содеянном. Мера пресечения будет определена судом.

София Моисеенко