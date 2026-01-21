Золотоприбытчики

В ситуации, когда котировки золота бьют рекорды, акции золотодобытчиков оказались в лидерах роста российского фондового рынка. За три недели они подрожали на 12–20%, причем котировки акций «Полюса» регулярно обновляли исторические максимумы. Эксперты указывают на то, что рост цен отраслевых бумаг может быть ограничен возможной коррекцией цены золота и корпоративными рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Акции крупных российских золотодобывающих компаний вышли в лидеры торгов Московской биржи 21 января. В начале дня котировки акций «Полюса» поднимались на 3%, до 2728,4 руб., обновив исторический максимум. Ценные бумаги ЮГК поднимались на 5%, «Селигдара» — на 10%, до 55 руб., обновив максимум с марта 2025 года. Даже с учетом коррекции к окончанию основной торговой сессии прирост стоимости составлял 1,2–1,5%, а с начала года — 12–20%. Индекс Московской биржи прибавил 1,2%, с начала года — символические 0,14%. По объему торгов в среду ценные бумаги золотодобытчиков вошли в десятку крупнейших. Причем по акциям «Селигдара» объем достиг 4 млрд руб., рекордный показатель с февраля 2025 года, по акциям ЮГК — более 3 млрд руб., лучший результат за последний месяц.

Интерес к акциям золотодобывающих компаний подстегивает стремительный рост цен на золото (см. также “Ъ” от 21 января). По данным Investing.com, 21 января котировки на спот-рынке достигали нового исторического максимума в почти $4,89 тыс. за тройскую унцию. С начала года золото подорожало на 12%, с августа 2025 года, когда началась очередная волна игры на повышение,— почти в 1,5 раза. «Золото обновляет максимумы цены на фоне эскалации геополитических рисков, включая кризис в Иране и ситуацию вокруг Гренландии, а также отражает опасения дальнейшего ослабления доллара США»,— отмечает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Кроме того, «операционный денежный поток золотодобытчиков увеличивается, а значит, они могут выплачивать больше дивидендов, быстрее погашать кредиты или в большем объеме финансировать инвестиционные программы», указывает ведущий инвестиционный аналитик ИК «Го Инвест» Никита Бредихин.

$4888 достигала цена золота на мировом спот-рынке 21 января 2026 года.

Вместе с тем динамика котировок ценных бумаг различных золотодобытчиков имеет свою специфику, указывают участники рынка. Так, котировки акций «Полюса» с 2020 года «практически полностью повторяют динамику цены золота в рублях», отмечает Никита Бредихин. Как считает ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев, у акций сохраняется потенциал роста цены, «даже при текущем курсе рубля по мультипликатору P/E на 12 месяцев вперед дисконт в акциях "Полюса" к историческому среднему мультипликатору составляет 20–25%». А «рекордные цены на золото позволяют компании финансировать крупнейшее в России месторождение Сухой Лог и выплачивать дивиденды», указывает эксперт. За 2024 год компания выплатила более 2 тыс. руб. на акцию, за девять месяцев 2025 года — 107 руб.

В то же время на котировки акций «Селигдара» влияет долг компании, привязанный к цене золота, вследствие чего ее «долговая нагрузка растет», отмечает Никита Бредихин. Ситуация с ЮГК более сложная, поскольку на котировки давят корпоративные факторы, в частности изъятие в 2025 году активов крупнейшего акционера компании Константина Струкова, а также отсутствие у компании новой стратегии развития и производственных планов (см. “Ъ” от 23 декабря 2025 года).

В ближайшее время притоки инвестиций в золото со стороны мировых центробанков и ETF продолжатся, что будет удерживать котировки и позитивно скажется на акциях золотодобывающих компаний, полагает старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору «Эйлер Аналитические технологии» Никанор Халин. Однако рост котировок могут ограничивать рыночные коррекции, высокие процентные ставки, а также корпоративные риски отдельных компаний, как в случае с ЮГК, что необходимо учитывать инвесторам, указывает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Ослабление геополитической напряженности также может негативно сказаться на динамике цен на золото, так как инвесторы будут охотнее инвестировать в более рисковые продукты, отмечает господин Халин.

Андрей Ковалев