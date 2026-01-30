Золото и серебро теряют до 10% цены после рекордного роста

Февральский фьючерс на золото на бирже Comex теряет около 5%, в моменте цена опускалась на 8% ниже максимального показателя прошлого дня ($5615 за тройскую унцию). Мартовский фьючерс на серебро теряет около 10% (от вчерашнего максимума $120).

По данным на 12:00 мск, золото находилось в районе уровня $5145, серебро — $104.

Накануне драгметаллы в очередной раз обновили ценовые рекорды. Общий тренд на удорожание золота начался в декабре. Аналитики прогнозируют, что в 2026-м стоимость золота может приблизиться к $6000.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Золотоприбытчики».