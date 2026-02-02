Новое место: в ЖК «Самолет» появился «Бургер Кинг»

DOGMA планомерно заполняет коммерческие территории в своих проектах, чтобы сделать каждый ЖК максимально комфортным для жизни.

Фото: пресс-служба ГК Догма

Так, в микрорайоне «Самолет» открылась точка сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». Она располагается на бульваре в 5-м литере ЖК.

«Бургер Кинг» станет еще одним местом притяжения для жителей микрорайона. В России сеть ресторанов быстрого питания развивается по франшизе, первая точка открылась в 2010 году. Сейчас в «Самолете» уже работают торговые сети «Магнит» и «Пятерочка», кофейни «Заноза», «Зацепи», Surf Coffee, пункты выдачи Ozon и Wildberries, а также салоны красоты, аптеки и отделения банков.

«Это партнерство — стратегический шаг, который положительно повлияет на развитие нашего проекта в целом. Мы расширяем взаимоотношения с арендаторами и стремимся разнообразно наполнять коммерцией наши жилые комплексы. DOGMA делает упор на то, чтобы новые точки учитывали запросы и удовлетворяли потребности всех жителей наших проектов. Мы уверены, что сотрудничество с торговой сетью "Бургер Кинг" станет образцом эффективного делового союза»,— поделился Голиков Александр, директор по коммерческой недвижимости DOGMA.

«Самолет» признан крупнейшим микрорайоном в России, по данным ЕРЗ. Он расположен в Краснодаре в районе Западного Обхода. Это флагманский проект компании, площадью 183 гектара, включающий уникальный парк с озером и бульвар со светомузыкальным фонтаном длиной 55 метров. В микрорайоне есть всё для комфортной жизни: современная архитектура планировок, продуманное благоустройство территории, наличие культурного пространства и зеленых зон для отдыха, полноценный социальный кластер со школами и детскими садами.

На территории развита транспортная сеть: дороги-дублеры и регулярные автобусные маршруты. Микрорайон находится далеко от промышленных предприятий, сочетает удобство городской жизни и экологически благоприятную среду. Кроме того, здесь работает собственный соседский центр DOGMA — место для встреч, занятий и культурных событий.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,4 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в топ-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 105 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

