Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона» в матче НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский подрался с американским голкипером «Бостон Брюинс» Джереми Свэйманом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По итогам эпизода они получили по 5 минут штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

На 32-й минуте игры у ворот «Брюинс» завязалась потасовка, в которой принял участие Свэйман. Василевский решил вступиться за партнеров и выехал в центр площадки, чтобы бросить вызов сопернику. После матча голкиперы обменялись рукопожатиями и обнялись. «Это один из самых важных моментов для меня, ведь я до этого ни разу не дрался в НХЛ»,— приводит пресс-служба «Тампы» слова Василевского.

По ходу второго периода «Тампа» уступала со счетом 1:5, однако команде удалось отыграться. Встреча завершилась победой «Лайтнинг» в серии буллитов — 6:5.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал три результативных паса. Он был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. У «Бостона» результативной передачей отметился нападающий Марат Хуснутдинов. Андрей Василевский отразил 29 бросков, Джереми Свэйман сделал 41 спасение.

В январе российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский подрался с американским вратарем «Сан-Хосе Шарк»" Алексом Недельковичем. Та стычка между вратарями стала первой в НХЛ с февраля 2020 года.

Таисия Орлова