Три человека погибли и шестеро ранены при атаках Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 12 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 148 беспилотников и 20 боеприпасов. В результате три мирных жителя погибли и шестеро пострадали. Повреждения получили 33 жилых помещения и 19 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Тела двух человек обнаружили при тушении пожара в частном доме Старого Оскола. Он загорелся из-за атаки дрона. Всего город подвергся ударам 12 беспилотников. По предварительным данным, разрушения получили частный дом, 20 квартир в трех многоэтажных домах и три автомобиля.

В селе Головчино Грайворонского округа БПЛА атаковали автомобиль, в результате чего пострадали четыре человека. Один из мужчин скончался в реанимации, другого и двух женщин госпитализировали. Всего по округу ударили с помощью 20 боеприпасов и 24 беспилотников. В результате были повреждены два автомобиля и частный дом.

Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам двух дронов. В результате пострадала мирная жительница, она находится на стационарном лечении. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Повреждены две машины.

В Белгородском округе при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль был ранен водитель. Он госпитализирован. Также в округе зафиксированы серьезные разрушения: повреждены девять жилых помещений и девять транспортных средств, а также надворная постройка и хозпостройка. Всего муниципалитет атаковали с помощью 51 беспилотника.

Еще один водитель пострадал из-за удара FPV-дрона по грузовику в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. Он находится на амбулаторном лечении. Кабина транспортного средства сгорела. Всего в округе повреждены шесть машин и частный дом. За сутки по нему выпустили 25 БПЛА.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека, включая 17-летнюю девушку и двух бойцов подразделения «Орлан».

Алина Морозова