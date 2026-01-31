В Белгородской области двое бойцов «Орлана» пострадали при взрыве дрона

Двое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате взрыва FPV-дрона в городе Грайворон Белгородской области. Пострадавшие были эвакуированы из зоны происшествия и доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В больнице бойцам была оказана первая медицинская помощь. В связи с тяжестью травм, включая минно-взрывные повреждения и осколочные ранения головы, пострадавшие были переведены в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

Алина Морозова