Двое белгородцев, включая подростка, пострадали при атаке БПЛА на автомобиль

В районе села Белянка Шебекинского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека, включая несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мирный житель получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Белгорода.

Транспортное средство, в котором находились раненые, получило повреждения: разбиты стекла и посечен кузов.

Сегодня днем при взрыве дрона в Грайвороне Белгородской области пострадали двое бойцов подразделения «Орлан». Их доставили в местную больницу.

Алина Морозова