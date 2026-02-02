Ярославское МУФАС усмотрело нарушения в действиях «Росгосцирка»

Ярославское межрегиональное УФАС признало действия ФКП «Росгосцирк» при поиске компании для охраны Ярославского цирка нарушающими законодательство о закупках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Ярославский цирк

В антимонопольный орган обратилось ООО «ЧОП «ЗАКОН» с жалобой на действия «Росгосцирка» при проведении конкурса. Комиссия МУФАС установила, что при оценке поданных на конкурс заявок был нарушен порядок, установленный документацией, что привело к изменению результатов.

«Нарушение связано с оценкой заявок по критерию "Наличие работников определенного уровня квалификации". Закупочная комиссия заказчика неправомерно начислила баллы ООО "РУСИЧ-2" за сотрудников, имеющих 4-й разряд частного охранника. При этом техническое задание к закупке требовало от исполнителя привлечения охранников с удостоверением не ниже 6-го разряда»,— рассказали в пресс-службе МУФАС.

При этом комиссия не нашла нарушений, совершенных заказчиком в отношении автора жалобы — ООО «ЧОП «ЗАКОН». Как пояснили в ведомстве, отказ в начислении 25 баллов за сотрудников был правомерен.

«По результатам рассмотрения жалобы Комиссия Ярославского межрегионального УФАС России признала жалобу обоснованной, выдала заказчику обязательное для исполнения предписание и передала материалы для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности»,— сообщили в пресс-службе.