В аэропортах Кубани на вылет и прилет задерживаются 43 рейсов

В международных аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются вылеты и прилеты 43 рейсов, следует из данных онлайн-табло.

В Краснодаре вылет задержан у 14 рейсов, среди которых международные направления: четыре в Москву, три в Стамбул, два в Санкт-Петербург и по одному — в Хургаду, Тель Авив, Екатеринбург, Ереван и Самарканд. На прилет задержаны шесть рейсов: три из Москвы, по одному — из Красноярска, Санкт-Петербурга и Стамбула.

В Сочи задержаны 23 рейса. На вылет — восемь рейсов, в том числе три в Москву и по одному в Стамбул, Санкт-Петербург, Хургаду, Челябинск и Новосибирск. На прилет задержаны 15 рейсов, включая шесть из Москвы, два из Стамбула, а также по одному из Дубая, Тель Авива, Красноярска, Челябинска, Новосибирска, Саратова и Екатеринбурга. В аэропорту Геленджика задержаны по одному рейсу на вылет и прилет по маршруту Москва—Геленджик.

Накануне Росавиация ограничила полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика в целях обеспечения безопасности; ограничения были сняты в понедельник в 06:19 мск.

Вячеслав Рыжков