Количество вейп-шопов в Краснодаре начало сокращаться

Рынок вейп-шопов в Краснодаре начал сокращаться после нескольких лет активного роста. По данным агентства AVG Недвижимость, в январе 2026 года в городе насчитывалось 974 торговые точки этого формата против 999 в ноябре 2025 года, таким образом, за два месяца предложение сократилось на 25 объектов.

Краснодар ранее входил в число лидеров по концентрации вейп-шопов, особенно в жилых кварталах и районах с интенсивным пешеходным трафиком. Однако рост операционных издержек, усиление конкуренции и изменения в потребительском спросе снизили устойчивость формата. В первую очередь рынок покидают точки, расположенные в менее удачных локациях или работающие при высокой арендной нагрузке.

Аналогичные процессы фиксируются и в других крупных городах, однако для Краснодара динамика выглядит более заметной из-за быстрого развития сегмента в предыдущие годы. По словам владельца AVG Недвижимость Анны Гусевой, рынок входит в стадию «очистки», когда закрываются экономически слабые проекты, а собственники помещений вынуждены корректировать ожидания по ставкам аренды.

Эксперты отмечают, что для рынка коммерческой недвижимости города это означает усиление конкуренции за арендаторов и пересмотр структуры спроса на первые этажи жилых домов. По оценке AVG Недвижимость, в 2026 году развитие сегмента будет происходить главным образом за счет перераспределения уже существующих точек, тогда как общее число вейп-шопов в Краснодаре, вероятно, продолжит снижаться.

Вячеслав Рыжков