«Кубань-Вино» удвоило чистую прибыль по РСБУ в 2025 году

ООО «Кубань-Вино», один из крупнейших производителей винодельческой продукции в России, по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза — до 1,65 млрд руб., следует из отчетности компании. Годом ранее показатель составлял 754,2 млн руб. Рост финансового результата зафиксирован на фоне снижения объемов производства.

В 2025 году предприятие выпустило 90,6 млн бутылок алкогольной продукции, что на 9,3% меньше показателя 2024 года. Производство тихих вин сократилось на 12%, до 44,6 млн бутылок, игристых — на 3,8%, до 45,9 млн, выпуск ликерных вин снизился почти вдвое — до 810 тыс. бутылок. Для сравнения, в 2024 году совокупный объем производства составлял 99,9 млн бутылок.

Компания связывает финансовые результаты с продолжающейся модернизацией производственных мощностей. В центре индустриального виноделия была обновлена линия розлива игристых вин и установлен новый блок, что позволило увеличить производительность на 6%. В центре классического виноделия перепрофилирован цех под выпуск игристых вин и усовершенствована система хранения. В центре энологии введены в эксплуатацию новые емкости хранения общим объемом 80 тыс. дал, а также дополнительное оборудование и резервуары на 2,2 тыс. дал.

Сырьевой базой «Кубань-Вино» является агрофирма «Южная», площадь виноградников которой составляет 9,46 тыс. га. В 2025 году было заложено 373 га новых насаждений, валовой сбор винограда превысил 90 тыс. тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. В питомнике компании выращено около 1,7 млн саженцев.

«Кубань-Вино» располагает тремя производственными площадками в Темрюке, станицах Старотитаровская и Тамань и контролирует земельный банк площадью 12,8 тыс. га на Таманском полуострове и под Анапой. В 2024 году активы, ранее входившие в группу «Ариант», были изъяты по иску Генпрокуратуры РФ в пользу государства и переданы под управление структуры Россельхозбанка. В ноябре 2025 года владельцем «Кубань-Вино» и агрофирмы «Южная» стало ООО «Капитал», контролируемое АО «РСХБ Капитал».

Вячеслав Рыжков