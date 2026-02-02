В Ярославле приставы арестовали машину за долги в 430 тысяч рублей

В Ярославле судебные приставы арестовали автомобиль Mazda за долги владелицы на общую сумму 430 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Хозяйка автомобиля не оплатила штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также накопила задолженность по кредитным обязательствам. Общая сумма долгов составила 430 тыс. руб.

Применение приставом мер принудительного характера не побудило женщину к оплате задолженности, встреч с приставами она избегала. Тогда сотрудники УФССП установили местонахождение автомобиля, арестовали его и передали на ответственное хранение взыскателю. Чтобы вернуть машину, жительница Ярославля должна погасить долги, иначе ее авто будет продано с торгов.

Алла Чижова