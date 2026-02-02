В Крыму предотвратили теракт в административном здании УФСБ

ФСБ предотвратила попытку теракта в административном здании управления службы безопасности в Крыму, сообщили «РИА Новости» в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, преступление готовилось по заданию спецслужб Украины, при этом предполагаемый исполнитель использовался «втемную» и не был осведомлен о своей роли смертника.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ. Фигурант дела Илья Кринов будет объявлен в международный розыск и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством.

Как установили правоохранительные органы, с жителем Крыма через мессенджер Telegram связался представитель сил специальных операций ВС Украины, представившийся сотрудником ФСБ России. Он предложил мужчине якобы пройти проверку для поступления на службу в органы безопасности. В рамках «задания» ему поручили пронести в административное здание управления ФСБ портативную аудиоколонку с функцией записи под предлогом выявления «предателей» в спецслужбе.

При прохождении контрольно-пропускного пункта мужчина был досмотрен и задержан. В ходе проверки сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, замаскированное под аудиоколонку. По данным ведомства, устройство содержало около одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатор и поражающие элементы в виде шариков подшипников и приводилось в действие самим исполнителем.

В ФСБ отмечают, что в случае реализации замысла подрыв устройства мог привести к гибели как сотрудников территориального органа безопасности, так и самого исполнителя, который не был посвящен в истинные цели операции.

