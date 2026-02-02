Цены на такси в Москве утром выросли вдвое из-за морозов

В некоторых районах Москвы цены на такси с утра выросли в 1,5–2 раза на фоне сильного похолодания, сообщают «РИА Новости». К примеру, поездка из поселка Мосрентген до центра подорожала в 1,7 раза. По состоянию на 8:20 поездка из Красногорска в Одинцово стоила вдвое дороже, чем обычно. При попытке узнать детализацию цены в «Яндекс Go» показывало уведомление, что из-за «плохой погоды» «заказов значительно больше, чем свободных машин», поэтому клиентам советуют пользоваться общественным транспортом.

На прошлой неделе из-за сильного снегопада такси в Москве подорожало в 3,5 раза. В «Яндексе» утверждали, что средний чек на такси вырос на 25% в недельном выражении, при этом компания уверяет, что в непогоду тарифы на поездки не меняются. Столичные власти призвали не завышать цены. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности до 3 февраля из-за похолодания: сегодня в Москве температура упадет до –14...–16°С, по области — до –19°С.