В Крыму Фонд развития промышленности докапитализируют на 129,3 млн рублей

В Республике Крым в 2026 году Фонд развития промышленности планируют докапитализировать на 129,3 млн руб. Средства направят на создание новых производств, пополнение оборотных средств и приобретение оборудования предприятиями региона, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленной политики Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 26,3 млн руб. из общей суммы регион рассчитывает получить за счет участия в конкурсе на единую региональную субсидию из федерального бюджета. Остальные средства предусмотрены в рамках регионального финансирования.

Совокупная капитализация Фонда развития промышленности Крыма с 2019 года превысила 1,26 млрд руб. В 2025 году она составила 309,8 млн руб., в 2024 году — 191,8 млн руб.

Фонд предоставляет предприятиям льготные займы по восьми региональным программам со ставкой от 1 до 9% на сумму от 5 до 75 млн руб., а также по трем совместным программам с федеральным ФРП — от 10 до 200 млн руб. под 5% годовых.

С начала работы фонда выдано 85 займов на 1,63 млрд руб. В 2025 году промышленники получили 13 займов на 379,5 млн руб., в 2024 году — 16 займов на 263,9 млн руб. Средства используются для модернизации производств, запуска новых проектов, импортозамещения и повышения производительности труда.

Никита Бесстужев