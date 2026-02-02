«АБ Бэттэрис» планирует запустить на Кубани производство щелочных батареек

В Краснодарском крае компания «АБ Бэттэрис» планирует запустить производство щелочных батареек, в том числе в формате контрактного выпуска для сторонних брендов. Как сообщил «Эксперту Юг» коммерческий директор компании Максим Кособоков, проект предусматривает выход на мощность до 300 млн элементов питания в год.

Часть продукции будет выпускаться под собственной маркой Go Power, однако значительный объем предполагается поставлять в розничные сети под другими брендами. По словам господина Кособокова, такая модель позволит компании занять нишу, которая в настоящее время во многом закрывается за счет импорта.

Сейчас на российском рынке щелочных батареек собственные торговые марки имеют, в частности, бренды «Космос», «Фотон», «Эра», «Трофи» и «Энергия», при этом основная часть продукции для них производится по контракту на предприятиях в Китае. По оценкам экспертов, доля импортных щелочных батареек в России превышает 90%, что делает запуск локального производства в Краснодарском крае потенциально значимым для отрасли.

Вячеслав Рыжков