В Ярославле ищут подрядчика для ремонта школы № 8

В Ярославле объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом здания школы № 8 на улице Бахвалова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Начальная цена контракта определена в 118 млн руб. На выполнение работ дается 195 дней. Итоги конкурса подведут 13 февраля.

Ранее для ремонта уже выбрали подрядчика, победителем конкурса стало ООО «Капстрой Групп». Однако другой участник закупки подал жалобу в антимонопольный орган. По итогам рассмотрения комиссия межрегионального УФАС предписала отменить итоговые протоколы и внести в извещение о закупке документ, предусматривающий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Ввиду этого закупка была вновь переведена на этап подачи заявок, который теперь завершится 10 февраля.

По информации портала «ЯрНьюс», учеников школы № 8 с 1 февраля перевели в здания школы № 13 и образовательного комплекса № 26.