В Сальском районе выявили незаконное разрытие плодородного слоя почвы
В Сальском районе Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили снятие плодородного слоя почвы на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что на угодии площадью 765 кв. м были вырыты рвы, а почва перенесена. По факту нарушения управление составило административный протокол в отношении владельца участка по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).
В пресс-службе ведомства «Ъ-Ростов» сообщили, что штраф собственнику не назначен, специалисты выдали предписание об устранении нарушения до мая 2026 года.
В сообщении Россельхознадзора отмечается, что почва является главным природным ресурсом и важнейшим компонентом окружающей среды, а ее плодородие обеспечивает рост, развитие растений и урожайность сельскохозяйственных культур.