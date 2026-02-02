В Сальском районе выявили незаконное разрытие плодородного слоя почвы

В Сальском районе Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили снятие плодородного слоя почвы на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что на угодии площадью 765 кв. м были вырыты рвы, а почва перенесена. По факту нарушения управление составило административный протокол в отношении владельца участка по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).

В пресс-службе ведомства «Ъ-Ростов» сообщили, что штраф собственнику не назначен, специалисты выдали предписание об устранении нарушения до мая 2026 года.

В сообщении Россельхознадзора отмечается, что почва является главным природным ресурсом и важнейшим компонентом окружающей среды, а ее плодородие обеспечивает рост, развитие растений и урожайность сельскохозяйственных культур.

Константин Соловьев