Медведев назвал «страшилкой» слова об угрозе Гренландии от России и Китая

Слова об угрозе Гренландии со стороны России и Китая — это «страшилка» президента США Дональда Трампа, которую он использует, чтобы «объяснить свое поведение», считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил об этом в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Нам очевидны и понятны резоны, которые называет президент Трамп. Части из них, конечно, не существует. Это угроза со стороны России и Китайской Народной Республики»,— сказал господин Медведев.

Зампред российского Совбеза допустил, что в случае с Гренландией «все пойдет по более спокойному сценарию» и до военной интервенции и боевых действий внутри блока НАТО не дойдет. «Поживем, увидим. Во всяком случае, это очень бурное развитие событий»,— уверен Дмитрий Медведев.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что США должны установить контроль над Гренландией для национальной безопасности. Он заявлял, что в противном случае остров возьмут под контроль Россия или Китай. The New York Times писала, что чиновники в США признают отсутствие угроз Гренландии со стороны России.

