NYT: чиновники в США признают отсутствие угроз Гренландии со стороны России

Бывшие и действующие чиновники в США, а также эксперты по России и Китаю признают, что эти страны не представляют угрозы для Гренландии. Об этом пишет The New York Times.

«Позвольте мне внести ясность: как заместитель председателя комитета по разведке Сената, я внимательно слежу за фактами, и в настоящее время нет никакой военной угрозы со стороны России или Китая для Гренландии»,— сообщил газете сенатор Марк Уорнер. Он подчеркнул, что регулярно получает данные от сотрудников американской разведки. По словам господина Уорнера, «единственная непосредственная угроза» сейчас исходит от США.

«Что касается Китая, то вблизи Гренландии нет никакой военной активности»,— заявил Джон Калвер, бывший аналитик разведки по Китаю, который проводил брифинги для президента США Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Если бы у Вашингтона была какая-либо информация о реальных угрозах для Гренландии, она бы просочилась, уверен он.

Во время президентского срока Джо Байдена США не получали крупных разведывательных отчетов о деятельности России или Китая вблизи Гренландии, сообщили NYT несколько бывших американских чиновников. Представители западных разведывательных служб заявили, что за последний год не было зафиксировано никакой значительной активности обеих стран.

Бывший директор по делам Китая и Тайваня в Совете нацбезопасности при Джо Байдене Раш Доши заявил, что США «уже фактически контролируют Гренландию». По его словам, усиление контроля над островом может разрушить отношения с важными для Вашингтона союзниками и партнерами.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что США должны установить контроль над Гренландией для национальной безопасности. Он заявлял, что в противном случае остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались. По данным Axios, соглашение позволит США усилить военное присутствие на острове.