Морозы до -22 градусов ожидаются в Ярославле на этой неделе

В Ярославле в ночь на вторник, 3 февраля, похолодает до -22 градусов. Это будет самая низкая температура воздуха на текущей неделе. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

От -13 до -16 градусов ожидается в городе в первую половину недели днем. По ночам температура воздуха не должна опуститься ниже -22 градусов и будет сопровождаться кратковременным снегом. Теплеть начнет с четверга: в этот день ожидается до -10 градусов, но в ночь на пятницу также будет -20 градусов.

В саму пятницу ожидается до -11 градусов. Начнет опускаться температура воздуха и по ночам: в выходные прогнозируется до -15…-16 градусов. Днем в субботу и воскресенье — до -9 градусов, в последний день недели ожидается небольшой снег.

Алла Чижова