За ночь над Кубанью сбили 4 БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, 22 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, четыре — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в министерстве сообщали, что с 18:00 до 23:00 мск 1 февраля дежурные средства ПВО уничтожили 23 беспилотника. Из них 12 были перехвачены над территорией Краснодарского края, пять — над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью, по одному — над Ставропольским краем и Чеченской Республикой, а также один — над акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков