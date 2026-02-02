С компании «Турьев Хутор девелопмент» взыскали ущерб нацпарку Сочи

Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с ООО «Турьев Хутор девелопмент» в полном объеме ущерб, причиненный Сочинскому национальному парку. Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ООПТ Владимир Атоян, вред был нанесен в результате хозяйственной деятельности компании на территории Краснополянского лесничества, где пострадали природные комплексы, а также объекты растительного и животного мира федеральной особо охраняемой природной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены в 2023 году государственным инспектором нацпарка. Проверка установила, что работы велись на земельном участке, предоставленном ООО «Турьев Хутор девелопмент» по договору аренды. По итогам разбирательства компанию привлекли к административной ответственности за нарушение режима охраны Сочинского национального парка, после чего Генпрокуратура обратилась в суд с иском о возмещении причиненного ущерба.

Ранее СМИ сообщали о выявленных Генпрокуратурой нарушениях при использовании территорий Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника на сумму свыше 3 млрд руб., связанных в том числе со строительством коммерческой инфраструктуры и вырубкой леса. Вместе с тем руководство нацпарка заявляло, что официальные результаты проверки в администрацию не поступали, и опровергало информацию о продаже нелегальных туров, сокращении штата и росте незаконных рубок.

В январе текущего года руководитель Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка Сергей Шевелев покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора заповедника назначен Владимир Титов, Сочинского национального парка — Владимир Атоян.

Вячеслав Рыжков