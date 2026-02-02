При пожаре в Рыбинске погибла 94-летняя женщина

В Рыбинске Ярославской области при пожаре в двухквартирном доме погибла 94-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

31 января в 3:41 в МЧС поступило сообщение о возгорании дома на улице 2-й Товарищеской. На место выехали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Огонь им удалось потушить к 10:17.

«Погибла 94-летняя женщина, хозяйка одной из квартир. В результате возгорания огнем уничтожена кровля на площади 40 кв. м, повреждены стены на 64 кв. м»,— сообщили в ведомстве.

По факту пожара проводится проверка. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

Алла Чижова