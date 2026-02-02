Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юрий Слюсарь: прошедшей ночью дроны уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах

Над территорией Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Летательные аппараты были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

Отмечается, режим беспилотной опасности продолжает действовать в Ростовской области.

Константин Соловьев

