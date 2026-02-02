Юрий Слюсарь: прошедшей ночью дроны уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах
Над территорией Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Летательные аппараты были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.
Отмечается, режим беспилотной опасности продолжает действовать в Ростовской области.