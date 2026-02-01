В Ростове «Донэнерго» отключит свет на пять дней со 2 по 6 февраля

Компания «Донэнерго» опубликовала график плановых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону с 2 по 6 февраля. Работы пройдут ежедневно с 9:00 до 17:00.

Во понедельник, 2 февраля, без электроснабжения останутся жители улиц Калужская, Глинки, Мурманская, Днепропетровская, 19-я, 21-я, 23-я, 25-я и 27-я линии, 1-я и 2-я Пролетарская, Богданова, Подвойского, Листопадова, Семашко и Пушкинская.

Во вторник, 3 февраля, электричество отключат на улицах Листопадова, 1-я и 3-я линии, Нижненольная и Береговая.

Наиболее длительные отключения запланированы с 3 по 4 февраля. В течение двух дней без света останутся дома на улицах Калужская, Глинки, Мурманская, Арефьева, Тихого Дона и 20 лет Октября.

В среду, 4 февраля, работы затронут 1-ю и 2-ю Киргизские улицы, а также Казахскую, Уральский, Ухтомский, Хибинский, Кубанский переулки и Белорусскую улицу.

В четверг, 5 февраля, электричество отключат на улицах Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская и Димитрова.

«В пятницу, 6 февраля, повторные работы пройдут на улицах Калужская, Глинки, Мурманская, Днепропетровская, Арефьева, Тихого Дона и 20 лет Октября»,— говорится в сообщении предприятия.

Валентина Любашенко