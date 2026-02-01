В ДТП под Ярославлем пострадали четыре человека

В Ярославском округе в аварии пострадали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По информации ведомства, 1 февраля в 12:50 на 26-м км дороги Ярославль – Любим столкнулись два легковых автомобиля. Водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с машиной HAVAL.

В аварии пострадали водитель KIA, а также водитель и два пассажира HAVAL, в том числе ребенок. Их с травмами госпитализировали.

Алла Чижова