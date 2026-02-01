«Ростовводоканал» предупредил о плановом отключении воды 2 февраля

Часть Ростова-на-Дону останется без холодного водоснабжения 2 февраля с 8:00 до 17:00 из-за подключения новых магистралей к сети. О плановом отключении сообщила пресс-служба «Ростовводоканала».

По информации предприятия, без воды останется район Нахичевань в границах улиц 9-я линия, Пролетарская, 15-я линия и Листопадова. Причиной отключения стала необходимость присоединения новых магистралей к водопроводной системе.

Работы продлятся девять часов — с утра понедельника до вечера того же дня.

Валентина Любашенко