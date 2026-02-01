BBC: вторая женщина заявила, что Эпштейн отправил ее к принцу Эндрю для секса

Адвокат Брэд Эдвардс заявил BBC, что еще одна женщина рассказала о том, как осужденный за сутенерство и секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн отправил ее в Великобританию для сексуальной связи с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором. По словам адвоката, это случилось в 2010 году.

Брэд Эдвардс уже представляет интересы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет бывшего принца Эндрю в сексуальном насилии, и еще примерно 200 жертв Джеффри Эпштейна. «Речь идет как минимум об одной женщине, которую Джеффри Эпштейн отправил к принцу Эндрю. После ночи, проведенной с ним, ей даже устроили экскурсию по Букингемскому дворцу»,— рассказал господин Эдвардс.

В октябре Букингемский дворец выпустил заявление, что младший брат короля принц Эндрю лишится всех титулов и почестей и теперь его будут называть просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Сообщалось, что решение связано с появившейся информацией об отношениях бывшего принца с Джеффри Эпштейном. На этой неделе Минюст США опубликовал еще 3 млн файлов Эпштейна, в которых в числе прочего есть упоминания о Маунтбеттене-Виндзоре.

Яна Рождественская