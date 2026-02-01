Обвинения против Трампа, «русские девушки» Гейтса и «дикие вечеринки»: главное в «файлах» Эпштейна

30 января Министерство юстиции США опубликовало около 3 млн страниц файлов из уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей. В документах содержатся обвинения в адрес Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс подхватил половую инфекцию от «русских девушек», а также есть письмо Илона Маска с вопросом к Эпштейну о «диких вечеринках». Подробнее — в подборке «Ъ».

Билл Клинтон

Эпштейн в ходе допроса отказался отвечать на вопросы о его отношениях с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Финансист ссылался на пятую поправку Конституции, гарантирующую право не свидетельствовать против себя. Среди прочего, без ответа остался и вопрос следователей о том, бывал ли господин Клинтон на острове Эпштейна, где, по версии следствия, совершалось сексуализированное насилие над несовершеннолетними. Экс-президент фигурировал вместе с Эпштейном в ранее опубликованных фотографиях из материалов дела. Представители Клинтона утверждали, что он разорвал все связи с финансистом в 2006 году и никогда не посещал остров.

Пиарщица из Нью-Йорка Пегги Сигал в электронном письме, отправленном Эпштейну в октябре 2009 года, сообщила, что только что вышла из дома Гислейн Максвелл, где проходила вечеринка после премьеры неназванного фильма. «Там были Билл Клинтон и Джефф Безос», — написала Сигал.