Обвинения против Трампа, «русские девушки» Гейтса и «дикие вечеринки»: главное в «файлах» Эпштейна
Недавно опубликованные «файлы» Эпштейна содержат обвинения Трампа в педофилии
30 января Министерство юстиции США опубликовало около 3 млн страниц файлов из уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей. В документах содержатся обвинения в адрес Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс подхватил половую инфекцию от «русских девушек», а также есть письмо Илона Маска с вопросом к Эпштейну о «диких вечеринках». Подробнее — в подборке «Ъ».
Фото: Jon Elswick / AP
Предыстория публикации «файлов Эпштейна»
- Документы, видео- и аудиозаписи и фотографии, составляющие так называемые «файлы Эпштейна», хранятся в электронной базе ФБР. Ведомство собрало эти материалы в ходе двух расследований в отношении Эпштейна, которые велись на протяжении десятилетий в Нью-Йорке и во Флориде.
- В феврале 2025 года генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что у нее на столе лежит давно обсуждаемый в сети «список клиентов» Эпштейна и что он будет опубликован. Позднее в ведомстве заявили, что госпожа Бонди оговорилась и имела в виду в целом материалы дела против Эпштейна.
- Несколько месяцев спустя Минюст и ФБР опубликовали меморандум, в котором подтвердили, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством, заявили об отсутствии доказательств существования «списка клиентов» и отказались от обещаний генпрокурора опубликовать материалы расследования. Это вызвало критику как со стороны демократов, так и республиканцев в Конгрессе.
- В служебной записке ФБР от июля 2025 года говорится, что агенты обнаружили «более 300 гигабайт данных и вещественных доказательств».
- В ноябре 2025 года парламент установил для Минюста крайний срок публикации всех материалов дела — 19 декабря 2025 года, однако ведомство не опубликовало сразу все документы. К январю в министерстве признали, что 12 285 обнародованных файлов составляют лишь 1% из всего массива собранных материалов.
- 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил, что Минюст завершил проверку еще не опубликованных документов из дела Эпштейна и будет публиковать их в течение дня. Файлы содержат более 3 млн страниц, в том числе около 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фотографий. После публикации данные дважды исчезали с сайта Минюста, но впоследствии появились снова. В ведомстве объяснили это «перегрузкой» серверов.
Джеффри Эпштейн
- Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством в манхэттенской тюрьме в 2019 году.
- Сокамерник Эпштейна Эфраин Рейес умолял финансиста не совершать самоубийство в общей камере. Об этом он рассказал федеральным агентам на допросе после смерти Эпштейна. По словам Рейеса, он сказал финансисту: «Я не хочу проснуться и обнаружить тебя мертвым». На это миллиардер якобы ему ответил: «Не волнуйся, я не доставлю тебе проблем».
- Как утверждал Рейес, Эпштейн использовал свое богатство, чтобы сделать нахождение в тюрьме более комфортным. Когда кто-то из сотрудников тюрьмы отказывал ему в просьбе, он записывал имя этого человека в блокнот для передачи адвокату, утверждает Рейес.
- Одна из несовершеннолетних пострадавших по делу Эпштейна рассказала, что финансист изнасиловал ее после того, как она рассказала ему о прошлом опыте пережитого сексуализированного насилия, свидетельствуют опубликованные документы.
- В проекте обвинительного заключения против Эпштейна утверждалось, что с 2001 по 2005 год он и еще трое неназванных обвиняемых участвовали в сговоре с целью «похищения женщин младше 18 лет» для «развратных действий» за деньги «для удовлетворения похотливых интересов Джеффри Эпштейна». По этому делу обвинения финансисту так и не были предъявлены — он заключил заключил сделку со следствием и отсидел в тюрьме всего 13 месяцев по обвинению в организации проституции.
Дональд Трамп
- В файлах содержится составленный ФБР список обвинений в сексуализированном насилии против Дональда Трампа. Список был составлен в августе 2025 года и включен в материалы дела против Эпштейна, его отправили на электронную почту нью-йоркского отделения ФБР. В документе содержатся более десятка обвинений. В письме отмечается, что обвинения «не подтверждены», а некоторые получены не от непосредственных жертв насилия. Одно из обвинений ведомство признало недостоверным, следует из текста файла.
- В файлах содержатся показания женщины, которая обвинила Трампа в изнасиловании, когда ей было 13 лет. По ее словам, Эпштейн, узнав о насилии «был разгневан тем, что именно Трамп лишил пострадавшую девственности». Такой же иск против Трампа был выдвинут в 2016 году, но позднее отозван. В том же году пострадавшая, чью личность скрывало следствие, анонсировала пресс-конференцию, которая в последний момент была отменена. Адвокат женщины заявила, что ее подзащитная побоялась явиться. Дональд Трамп все обвинения отрицал. .
- В файлах содержится переписка Эпштейна с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом, в которой они обсуждают Трампа. В частности, Эпштейн говорит Саммерсу, что тот не понимает насколько Трамп «на самом деле глуп». На вопрос бывшего чиновника о том, употребляет ли президент США кокаин, финансист ответил отрицательно. В июле 2017 года Саммерс написал Эпштейну о Трампе: «Я думаю, что ваш друг психически болен». В ответ миллиардер заявил, что «этот человек мне не друг, и я вам уже говорил об этом раньше».
- Одна из свидетельниц по делу против Эпштейна в 2020 году заявила на допросе ФБР «о связях» финансиста с Дональдом Трампом и его бывшим советником Стивом Бэнноном. По ее словам, она не решалась упоминать это, потому что у господина Бэннона якобы есть «влиятельные друзья».
- Согласно служебной записке ФБР, 22-летняя жертва Эпштейна рассказала, что сообщница финансиста Гислейн Максвелл, впоследствии осужденная за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, представила девушку Дональду Трампу и намекнула, что она «свободна». Пострадавшая заявила, что между ней и господином Трампом «ничего не произошло».
- В электронном письме от 28 сентября 2012 года засекреченный отправитель интересуется, посетит ли Эпштейн резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго вместо своего острова. Неизвестно, получил ли автор письма какой-либо ответ. Трамп ранее утверждал, что прекратил контакты с бизнесменом в 2004 году.
Илон Маск
- Илон Маск вел переписку с Эпштейном, чтобы скоординировать посещение одного из островов финансиста в Карибском море. В одном из писем основатель SpaceX интересуется у предпринимателя, в какой день на острове будет «самая дикая» вечеринка.
- 31 января миллиардер написал в X, что «очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров».
Билл Клинтон
Пиарщица из Нью-Йорка Пегги Сигал в электронном письме, отправленном Эпштейну в октябре 2009 года, сообщила, что только что вышла из дома Гислейн Максвелл, где проходила вечеринка после премьеры неназванного фильма. «Там были Билл Клинтон и Джефф Безос», — написала Сигал.
Билл Гейтс
- В двух письмах, которые Эпштейн отправил на собственный электронный адрес 13 июля 2013 года, утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс занимался сексом с «русскими девушками», которые заразили миллиардера инфекциями передающимися половым путем. Эпштейн утверждает, что из-за этого Гейтс был вынужден принимать антибиотики.
- В одном из писем финансист пишет, что основатель Microsoft якобы пытался тайно организовать прием антибиотиков и для своей супруги Мелинды.
- В другом электронном письме, подготовленном Эпштейном для отправки, содержится текст с прошением об увольнении некоего Бориса. Автор утверждает, что его заставляли совершать вещи «на грани законности». В частности, он якобы помогал Гейтсу приобретать наркотики и «решать последствия секса с русскими девушками».
- Представители миллиардера прокомментировали публикации CBS: «Эти утверждения абсолютно абсурдны и совершенно ложны. Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна в отсутствии постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы подставить и опорочить его».
Фотографии бывшего принца Эндрю из документов по делу против Джеффри Эпштейна
Фото: US Department of Justice
Бывший принц Эндрю
- Среди опубликованных файлов были фотографии бывшего британского принца Эндрю, склонившегося на четвереньках над лежащей на полу женщиной.
- На одной из фотографий без указания даты, Эндрю, по-видимому, прикасается к животу женщины, чье лицо заретушировано. На другой фотографии он смотрит в объектив, склонившись над ней.
- В 2010 году Эпштейн написал Эндрю: «У меня есть подруга, с которой, как мне кажется, вам было бы приятно поужинать». В другом письме финансист уточнил, что этой девушке 26 лет, она русская, умная, красивая и заслуживает доверия. Принц ответил, что был бы «в восторге» от этой встречи.
Сергей Брин
- Сооснователь Google посещал остров Эпштейна и договорился прийти на ужин в дом финансиста в Нью-Йорке, следует из переписки Брина с Гислейн Максвелл.
- Одна из жертв насилия со стороны Эпштейна сообщила следователям, что познакомилась с основателем Google на острове финансиста. По ее словам, Брин провел на острове один день — 1 января 2007 года.
Министр торговли США Говард Лютник
- В переписке с Эпштейном за 2012 год Лютник говорит о планах посетить частный остров финансиста со своей женой и детьми. Эпштейн ответил через помощника, предоставив дополнительную информацию о местонахождении острова. Стороны договорились пообедать вместе.
- 23 декабря 2012 года Эпштейн написал Лютнику, что «его было приятно видеть», из чего следует, что визит на остров все-таки состоялся. При этом министр на просьбу прокомментировать эту информацию ответил, что давно не общался с финансистом.
Заявления администрации Трампа
- Тодд Бланш в ходе пресс-конференции рассказал, что в файлах остались засекреченными личные данные жертв; информация, которую суд может трактовать как вторжение в частную жизнь пострадавших; любые изображения, содержащие детскую порнографию; все, что может поставить под угрозу продолжающееся расследование; все, что содержит изображения убийств, физического насилия или травм; вся информация, защищенная адвокатской тайной и другими юридическими доктринами о конфиденциальности. При этом он подчеркнул, что ни один документ в «файлах Эпштейна» не был засекречен на основании обеспечения интересов нацбезопасности.
- Замгенпрокурора сообщил, что не все опубликованные материалы принадлежат Эпштейну или его окружению. Он отметил, что некоторые изображения в документах могут носить откровенный характер, поэтому на сайте Минюста перед просмотром запрашивается подтверждение 18-летия. В частности, в файлах содержится «коммерческая порнография», изъятая с устройств Эпштейна, которую не снимал он или кто-либо из его окружения.
- Господин Бланш заявил, что конгрессмены смогут ознакомиться с неотредактированными файлами Эпштейна в Министерстве юстиции. Он подчеркнул, что Белый дом не осуществлял никакого надзора за процессом редактуры документов. «Существует убеждение, что Министерство юстиции должно защищать Дональда Трампа. Это неправда. Такого никогда не было. Мы всегда заботимся о жертвах», — сказал замгенпрокурора.
- В Белом доме на просьбу прокомментировать обвинения в сексуализированном насилии против Трампа напомнили журналистам о пресс-релизе Минюста. В нем ведомство подчеркивало, что в файлах может содержаться ложная информация. «Некоторые из документов содержат неправдивые и сенсационные утверждения в адрес президента Трампа, которые были представлены в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Следует отметить, что эти утверждения необоснованны и ложны, и если бы в них была хоть капля правдоподобия, их бы уже давно использовали против президента Трампа», — заявляли в Минюсте.
- Министерство юстиции в письме Конгрессу уточнило, что в опубликованных материалах были засекречены около 200 тыс. страниц. Также не были опубликованы документы на иностранном языке и те файлы, публикация которых была затруднена по техническим причинам.