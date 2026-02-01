В Ростове-на-Дону задействованы 450 дворников для устранения гололедицы

Коммунальные службы Ростова-на-Дону провели масштабную обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами. Работы ведутся круглосуточно, за прошедшую ночь службы израсходовали около 150 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации ведомства, реагенты наносятся как с помощью спецтехники, так и вручную. В настоящее время на муниципальных территориях работают 108 единиц техники и 450 дворников.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил районным администрациям усилить контроль управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Жилищные организации должны обеспечить безопасность придомовых территорий, а также бороться с сосульками на крышах и наледью.

«В зимний период расчистка территории от снега и льда входит в минимальный перечень работ и услуг по содержанию многоквартирных домов. К сожалению, сейчас мы видим, что эта работа многими управляющими компаниями выполняется неудовлетворительно»,— написал Скрябин в telegram-канале.

Мэр поручил главам районов активизировать претензионную работу в отношении управляющих компаний, которые не справляются с обязанностями по уборке закрепленных территорий.

Валентина Любашенко