Суд арестовал командующего ВМС Украины за теракт на Крымском мосту

Московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданину Украины предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Неижпапа объявлен в розыск.

Документы показывают, что в мае 2022 года командующий уже был объявлен в международный розыск по делу об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Заочный арест был обжалован, однако апелляция признала решение суда первой инстанции законным. Постановление вступило в силу.

Неижпапе также предъявили обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы. За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Валентина Любашенко