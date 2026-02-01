Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили полеты

В аэропортах Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Ограничения на работу аэропортов ввели в 17:19. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Часом ранее МЧС России через официальное приложение предупредило жителей Краснодарского края о беспилотной опасности и возможном падении дронов.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все