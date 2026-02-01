На Кубани за 480 млн рублей продают крупнейший частный участок у Азовского моря

В Краснодарском крае на курорте Кучугуры выставили на торги земельный участок площадью 64,6 га. По данным Российского аукционного дома, это крупнейший на Таманском полуострове и во всем регионе частный надел на первой линии Азовского моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аукцион на понижение цены пройдет 10 апреля 2026 года на электронной площадке РАД. Стартовая стоимость лота составляет 480 млн руб., минимальная — 450 млн руб.

Земельный участок расположен на берегу Темрюкского залива с прямым выходом к береговой линии Азовского моря. Поблизости находятся песчаные пляжи, месторождение лечебной грязи Плевак и местные термальные источники.

По данным организатора торгов, предложение ориентировано на стратегических инвесторов и девелоперов, заинтересованных в развитии флагманского проекта на перспективном участке побережья юга России. Планы строительства туристического кластера в данной локации одобрила администрация Кубани и включила в схему территориального планирования развития Краснодарского края до 2031 года.

На земельном участке возможно размещение гостиничных комплексов с апартаментами, санаториев, SPA-центра, оздоровительной, спортивной и торгово-развлекательной инфраструктуры. В настоящее время на территории завершены изыскательские работы и архитектурное проектирование для рекреационного комплекса.

Подробнее — в материале «Инвестор в Кучугуры не идет».

Наталья Решетняк