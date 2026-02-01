В Ростове объявили повышенную готовность из-за ледяного шторма

Коммунальные службы Ростова-на-Дону работают в режиме повышенной готовности в связи с прогнозируемой на 1 февраля ледяной бурей. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики города.

По данным синоптиков, уже к вечеру 1 февраля температура воздуха резко понизится. На Дон придут сильные морозы, снегопады, дожди и метель. На дорогах образуется гололедица, возможны снежные заносы и ухудшение видимости.

Спасательные службы предупреждают о вероятном налипании снега и наледи на рекламных конструкциях, ветвях деревьев, высоковольтных линиях и других объектах. Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность, а при отсутствии крайней необходимости воздержаться от поездок. Автомобилистам советуют строго соблюдать правила дорожного движения.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко