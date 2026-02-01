В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

МЧС России через официальное приложение предупредило жителей Краснодарского края о беспилотной опасности и возможном падении дронов. Оповещение жители региона получили около 16:00 1 февраля.

Фото: МЧС России

Ведомство рекомендует находящимся в зданиях отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления — коридорах или кладовых. Жителям также советуют покинуть открытые участки улиц и найти укрытие в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Тем, кто находится в транспорте, МЧС рекомендует выйти и укрыться в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности.

Наталья Решетняк