В Ростове-на-Дону расследуют ДТП с электровелосипедом

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 30 января в 19:55 на ул. Металлургической у дома 1101 26-летний водитель электровелосипеда марки «Куга» совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшим оказался 80-летний ростовчанин. В результате аварии он получил травмы.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Валентина Любашенко