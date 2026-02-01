В Аксайском районе при пожаре погибла пенсионерка
В Аксайском районе Ростовской области при пожаре в садовом товариществе погибла 83-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба донского главка МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Трагедия случилась в СНТ «Ростсельмашовец-2». Огонь охватил жилой дом площадью 80 кв. м. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на пепелище тело пенсионерки.
К месту происшествия направили 13 сотрудников и четыре единицы техники.
Обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели.