В Аксайском районе при пожаре погибла пенсионерка

В Аксайском районе Ростовской области при пожаре в садовом товариществе погибла 83-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба донского главка МЧС.

Трагедия случилась в СНТ «Ростсельмашовец-2». Огонь охватил жилой дом площадью 80 кв. м. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на пепелище тело пенсионерки.

К месту происшествия направили 13 сотрудников и четыре единицы техники.

Обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели.

Валентина Любашенко