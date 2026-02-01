Кубанский бизнесмен проиграл спор с белорусской «Люкс-Визаж» за бренд туши XXL

Суды отклонили все жалобы бизнесмена из Туапсе Бориса Антониади и обязали его выплатить белорусской компании «Люкс-Визаж» 353 тыс. руб. за незаконное использование торговой марки при продаже туши для ресниц XXL. К делу в качестве третьей стороны привлекли ООО «Вайлдберриз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, белорусская фирма владеет правами на указанные товарные знаки в России до 27 августа 2030 года согласно свидетельству Роспатента от 12 октября 2022 года. Во время мониторинга рынка истец выяснил, что ответчик реализует через платформу Wildberries товары с обозначением, похожим на зарегистрированные торговые марки компании до степени смешения.

Анализ показал идентичные элементы: одинаковое шрифтовое оформление, красно-черную расцветку, четыре изогнутые линии и схожую внешнюю форму упаковки.

26 марта 2024 года белорусская сторона направила претензию с требованием прекратить нарушение и обсудить возмещение ущерба, но предприниматель проигнорировал обращение.

Суд установил, что действия ответчика нарушают законодательство и влекут негативные последствия: вводят покупателей в заблуждение, лишают правообладателя дохода и снижают инвестиционную привлекательность бренда.

В мае 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск белорусской компании «Люкс-Визаж». Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции. Суд по интеллектуальным правам отказался рассматривать кассационную жалобу предпринимателя из-за нарушения требований пункта 3 ч. 4 ст. 277 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Наталья Решетняк