Сильный снегопад в горах Сочи продлится до конца дня

Интенсивный снегопад в высокогорных районах Сочи продолжится до конца 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта со ссылкой на прогнозы метеорологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«До конца дня 1 февраля в высоких горах Сочи ожидается очень сильный снегопад. Количество выпавших осадков может составить 20-25 мм»,— говорится в сообщении.

По распоряжению главы города все службы переведены на усиленный режим работы. Контроль за обстановкой осуществляет городской оперативный штаб.

Жителям и туристам рекомендуют проявлять максимальную осторожность и по возможности избегать поездок в горы на личных автомобилях, отдавая предпочтение общественному транспорту.

МЧС России по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение о лавинной опасности в горных районах региона. В горах Сочи на высоте более 1000 м лавинная опасность сохранится с 1 по 2 февраля 2026 года. Причиной стал интенсивный снегопад в высокогорных районах курорта, где количество осадков достигнет критерия опасного природного явления.

Наталья Решетняк