В Ростовской области цены на мясо выросли на 13% за год

Ростовстат зафиксировал повышение цен на мясную продукцию в регионе в январе. Стоимость говядины выросла на 10 руб. и достигла 667 руб. за кг к концу месяца. Информация об этом опубликована на официальном сайте службы.

Согласно информации аналитиков, максимальные цены на мясо крупного рогатого скота отмечены в Ростове-на-Дону и Миллерово — 671 руб. за кг. Наиболее доступная стоимость зафиксирована в Волгодонске — 622 руб.

Цены на охлажденное и замороженное куриное мясо увеличились на 8%. Средняя стоимость по Ростовской области в январе составила 225,8 руб./кг. Самая высокая цена зафиксирована в Волгодонске — 241,8 руб. за кг, самое дешевое мясо кур можно купить в Миллерово за 214,4 руб./кг. В Ростове замороженные окорочка продают за 222,9 руб. за кг.

Копченая колбаса также подорожала с начала года на 7 руб. до 718 руб. за кг. Самые высокие расценки на этот продукт установились в Волгодонске и Шахтах — 786 руб./кг. Минимальная стоимость отмечена в Таганроге — 694 руб.

Валентина Любашенко