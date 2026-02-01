В Шахтах снизили давление воды из-за аварии на трубопроводе
В Шахтах для устранения аварии на трубопроводе по ул. Баррикадная, 36А снизили давление воды на семи улицах. Об этом сообщила министр регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.
По информации госпожи Пшеничной, аварийно-восстановительные работы затронули улицы Баррикадную, Театральную, Перова, Константиновскую, Михайлова, Хмельницкого и прилегающие к ним территории в направлении пос. Новостройка.
Ремонт на трубопроводе планируется завершить к 22:00 1 февраля. Ответственность за устранение аварии несет ГУП РО УРСВ.
«Организация обеспечит подвоз воды жителям пострадавших районов по их заявкам на период проведения ремонтных работ»,— говорится в сообщении.