В Шахтах снизили давление воды из-за аварии на трубопроводе

В Шахтах для устранения аварии на трубопроводе по ул. Баррикадная, 36А снизили давление воды на семи улицах. Об этом сообщила министр регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Пшеничной, аварийно-восстановительные работы затронули улицы Баррикадную, Театральную, Перова, Константиновскую, Михайлова, Хмельницкого и прилегающие к ним территории в направлении пос. Новостройка.

Ремонт на трубопроводе планируется завершить к 22:00 1 февраля. Ответственность за устранение аварии несет ГУП РО УРСВ.

«Организация обеспечит подвоз воды жителям пострадавших районов по их заявкам на период проведения ремонтных работ»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко