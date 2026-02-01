Единовременная выплата контрактникам на Кубани выросла до 3,4 млн рублей
С 1 февраля в Краснодарском крае действует увеличенная единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным властей, это одна из крупнейших выплат в стране и самая большая в Южном федеральном округе.
Военнослужащие от Краснодарского края сразу получат 3,4 млн руб. при подписании контракта. За год службы общий размер выплат составит 6 млн руб. и более.
Выплата включает:
- 2,5 млн руб., которые были выделены по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева;
- 500 тыс. руб., предоставленные в виде единовременной помощи муниципалитетами Кубани;
- 400 тыс. руб., предусмотренные федеральным бюджетом.
Кроме того, участникам специальной военной операции и их семьям предоставляются дополнительные меры государственной поддержки: помощь в газификации домовладений, списание долгов по кредитам, сертификаты на санаторно-курортное лечение и другие льготы.