Единовременная выплата контрактникам на Кубани выросла до 3,4 млн рублей

С 1 февраля в Краснодарском крае действует увеличенная единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, это одна из крупнейших выплат в стране и самая большая в Южном федеральном округе.

Военнослужащие от Краснодарского края сразу получат 3,4 млн руб. при подписании контракта. За год службы общий размер выплат составит 6 млн руб. и более.

Выплата включает:

2,5 млн руб., которые были выделены по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева;

500 тыс. руб., предоставленные в виде единовременной помощи муниципалитетами Кубани;

400 тыс. руб., предусмотренные федеральным бюджетом.

Кроме того, участникам специальной военной операции и их семьям предоставляются дополнительные меры государственной поддержки: помощь в газификации домовладений, списание долгов по кредитам, сертификаты на санаторно-курортное лечение и другие льготы.

Наталья Решетняк