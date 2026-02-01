МЧС предупредило об угрозе схода лавин в горах Кубани

МЧС России по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение о лавинной опасности в горных районах региона. Угроза схода лавин будет действовать с 1 февраля по 18:00 3 февраля 2026 года в горах Краснодарского края на высоте свыше 500 м над уровнем моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В горах Сочи на высоте более 1000 м лавинная опасность сохранится с 1 по 2 февраля 2026 года. Причиной стал интенсивный снегопад в высокогорных районах курорта, где количество осадков достигнет критерия опасного природного явления. За сутки выпадет 20-25 мм снега, что классифицируется как очень сильный снегопад. Интенсивные осадки продолжатся до конца дня 1 февраля.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и туристов соблюдать меры предосторожности. Спасательная служба рекомендует не выходить в горы во время непогоды, следить за изменением метеоусловий и изучать маршруты на предмет возможных лавиноопасных участков.

Особую осторожность следует проявлять на склонах крутизной более 30 градусов, лишенных растительности. На склонах крутизной свыше 45 градусов лавины могут сходить практически при каждом снегопаде. После окончания снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов рекомендуется не ранее чем через 2-3 дня.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 112 — единый номер экстренных служб с мобильного телефона, 01 — с городского, 101 — пожарные и спасатели с мобильного.

Наталья Решетняк