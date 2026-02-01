Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Донские саперы обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ

Саперы Донского спасательного центра МЧС обезвредили немецкую фугасную авиабомбу весом 250 кг, которую обнаружили в Новороссийске при земляных работах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, взрывоопасная находка пролежала в поле со времен Великой Отечественной войны. Для ее ликвидации привлекли экспертов Донского спасательного центра МЧС России.

Помощь в безопасной транспортировке авиабомбы оказали сотрудники МВД, МЧС и специалисты управления ГО и ЧС Новороссийска.

«Снаряд доставили на специализированный полигон Раевский, где его подорвали в условиях, исключающих риск для гражданского населения и инфраструктуры»,— пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко

