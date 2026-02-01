Холодный фронт принесет на Кубань снег и гололед

Холодный атмосферный фронт принесет в Краснодарский край снегопады, гололедицу и понижение температуры до минусовых значений. Об этом сообщил ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным эксперта, фронт закроет небо плотными облаками и вызовет осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. В горных районах выпадет снег. Поступление холодных воздушных масс спровоцирует резкое снижение температуры, к вечеру сформируется гололедица.

Температура воздуха составит 1-3 градуса выше нуля. Ветер северо-западного направления достигнет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 760 мм ртутного столба, что превышает норму.

В понедельник ночью ожидается небольшой снегопад, днем — мокрый снег, местами с дождем. Сохранится гололед. Ночная температура опустится до -3...-5 градусов, дневная составит 0...+2 градуса.

Наталья Решетняк