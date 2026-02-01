Краснодарский край вошел в лидеры по продажам водки в 2025 году

Краснодарский край по итогам 2025 года вошел в число регионов с наибольшими объемами розничной торговли водкой в стране. В регионе реализовали около 2,4 млн дал алкогольного напитка, что сопоставимо с показателями Татарстана и Свердловской области. Для сравнения: в Башкирии объем торговли составил примерно 2,3 млн дал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Северо-Кавказский федеральный округ стал единственным в России регионом, где за 2025 год объемы розничной торговли водкой увеличились. Рост по сравнению с 2024 годом составил примерно 2,3% — 1,57 млн дал в прошлом году против 1,53 млн дал в 2024-м.

Наименьшие объемы реализации водки среди регионов СКФО зафиксированы в Чечне — 764 дал и Ингушетии — 20,9 тыс. дал. При этом в Чечне в 2025-м водки продали в девять раз меньше, чем в 2024 году, когда объемы торговли составили 7,1 тыс. дал. В остальных регионах СКФО реализация водки выросла: почти в два раза в Дагестане, примерно в 10 раз в Ингушетии, в 11,8 раза в Кабардино-Балкарии, в 1,7 раза в Карачаево-Черкесии, в 18 раз в Северной Осетии и примерно в 0,5 раза в Ставропольском крае.

В целом по России общий объем торговли водкой снизился примерно на 5,8%, составив 74,1 млн дал против 77,3 млн дал в 2024 году. Наибольшие объемы розничной реализации по итогам 2025 года зафиксированы в Московской области — 6 млн дал, Москве — 4,57 млн дал и Санкт-Петербурге — 2,57 млн дал.

Среди федеральных округов больше всего водки реализовали в Центральном — 20,6 млн дал (снижение торговли на 5,5%), Приволжском — 15,8 млн дал (снижение на 5,3%) и Северо-Западном — 9 млн дал (снижение примерно на 5%).

Небольшие объемы торговли водкой в прошлом году зафиксированы в Ненецком автономном округе — 33,7 тыс. дал, а также на Чукотке — 46,6 тыс. дал.

Наталья Решетняк