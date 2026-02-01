Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сочи в январе принял 685 тысяч туристов

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в январе 2023 года город принял около 685 тыс. туристов. Средняя загрузка гостиниц составила 70%.

Фото: Андрей Куценко

«Этому, безусловно, помогли благоприятные условия: продолжительные новогодние каникулы и установившаяся снежная погода в горах. Даже после завершения праздничного сезона Сочи сохранил устойчивый турпоток во второй половине месяца»,— отметил мэр.

Он уточнил, что сейчас в городе одновременно находятся более 90 тыс. гостей.

Оперативный штаб муниципалитета продолжает контролировать работу всех служб и инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортный отдых для гостей.

Наталья Решетняк

