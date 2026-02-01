В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и ветра

МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение в связи с ожидающимися 2 февраля сильными осадками, ветром до 25 м/с и гололедицей.

По данным Крымского Гидрометцентра, в понедельник на полуострове прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем выпадет снег, в южных районах — мокрый снег с возможными сильными осадками. Ожидаются метель, отложение мокрого снега и гололед.

«На дорогах гололедица»,— говорится в сообщении ведомства.

В таких условиях возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны затруднения движения автотранспорта на трассах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Не исключены подтопления территорий.

МЧС рекомендует исключить выходы в горно-лесную местность и на набережные. Жителям советуют проверить состояние дренажных систем и очистить ливневые канализации от мусора. Особую осторожность следует соблюдать тем, кто проживает рядом с водными объектами.

Водителям необходимо быть предельно внимательными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется надевать обувь с нескользящей подошвой и передвигаться осторожно.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 101 и 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым: 8 (3652) 55-09-04.

Наталья Решетняк